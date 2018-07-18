Сборная Хорватии пожертвует детям деньги, заработанные на ЧМ-2018

Загреб, , 13:47 — REGNUM Деньги, заработанные футболистами сборной Хорватии на чемпионате мира, будут пожертвованы в фонд помощи детям. Об этом сообщил в Facebook главный тренер команды Златко Далич.

Он отметил, что все деньги, полученные хорватской командой за выступление на чемпионате мира, будут отданы фонду, который помогает детям. Этот фонд будет оплачивать отдых детей, которые никогда не видели Адриатического моря.

По словам Далича, у всех хорватских детей будет возможность провести на море как минимум семь дней.

Читайте также: Форвард сборной Хорватии выплатил кредиты всех жителей родной деревни

Напомним, сборная Хорватии под руководством Далича заняла второе место на чемпионате мира по футболу. В финале хорваты проиграли сборной Франции со счётом 2:4.

Читайте также: Франция нокаутировала Хорватию в финале чемпионата мира — 4:2