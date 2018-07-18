Новосибирские власти готовятся к МЧМ и надеются на поддержку правительства

Новосибирск, , 13:41 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников и заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко обсудили перспективы развития строительного комплекса сибирского региона. Андрей Травников также затронул тему возведения нового спортивного кластера на левом берегу Оби в Новосибирске. Рабочая встреча прошла в Москве, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Отметим, что 17 июля Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, где присутствовал и глава Новосибирской области, сообщил, что на реализацию национальных проектов, предусмотренных майским Указом президента РФ, может быть выделено дополнительно до 8 триллионов рублей.

«Ледовый дворец спорта, сопутствующие объекты транспортной инфраструктуры и благоустройства… Сегодня мы разрабатываем проектно-сметную документацию на все объекты, необходимые для создания этого спортивного ядра и, конечно же, надеемся на поддержку правительства РФ», — приводит пресс-служба врио губернатора слова Андрея Травникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Новосибирске пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой. К этому времени в регионе должны быть построены новый Ледовый дворец спорта и станция метро «Спортивная», благоустроена прилегающая территория, отремонтирован ЛДС «Сибирь». Новую арену планируют ввести в эксплуатацию 30 июня 2022 года, а станцию метро — 15 апреля 2022 года.

Ранее Андрей Травников обсудил подготовку к проведению МЧМ-2023 с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

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