РФС рассмотрит протест «Армавира» по матчу со «СКА-Хабаровск»

Москва, , 13:36 — REGNUM Протест футбольного клуба «Армавир» относительно результата матча со «СКА-Хабаровск» будет рассмотрен в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) на следующей неделе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что после матча первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в котором «Армавир» проиграл «СКА-Хабаровск» со счётом 0:3, клуб подал жалобу в РФС на результат матча.

Причиной стало участие в матче футболиста «СКА-Хабаровск» Ираклия Квеквескири, который в прошлом сезоне, выступая за «Арарат», получил красную карточку в последнем матче.

Согласно регламенту, удалённый игрок должен получить автоматическую дисквалификацию на следующий матч. По мнению «Армавира», хабаровский клуб нарушил правила РФС.

Читайте также: «Динамо» из Санкт-Петербурга переименовано в «Сочи»