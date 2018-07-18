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Апелляции «Зенита» и «Спартака» отклонены — УЕФА

Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляции «Зенита» и «Спартак» по итогам матчей в Лиге Европы

Ньон, Швейцария, 18 июля 2018, 13:27 — REGNUM  Апелляции двух российских футбольных клубов «Зенита» (Санкт-Петербург) и «Спартака» (Москва) на санкции по итогам матчей матчей Лиги Европы отклонены. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.

Так, московский клуб ранее подал апелляцию на решение о запрете на продажу билетов болельщикам команды на три еврокубковых поединка, в которых «красно-белые» будут в статусе «гостя».

Клуб из Санкт-Петербурга пытался оспорить решение о закрытии домашнего стадиона на следующий еврокубковый матч.

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Еврокубки УЕФА
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