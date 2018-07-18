Апелляции «Зенита» и «Спартака» отклонены — УЕФА

Ньон, Швейцария, , 13:27 — REGNUM Апелляции двух российских футбольных клубов «Зенита» (Санкт-Петербург) и «Спартака» (Москва) на санкции по итогам матчей матчей Лиги Европы отклонены. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.

Так, московский клуб ранее подал апелляцию на решение о запрете на продажу билетов болельщикам команды на три еврокубковых поединка, в которых «красно-белые» будут в статусе «гостя».

Клуб из Санкт-Петербурга пытался оспорить решение о закрытии домашнего стадиона на следующий еврокубковый матч.