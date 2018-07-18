Катар не намерен увеличивать количество стадионов к ЧМ-2022

Доха, , 13:14 — REGNUM Катар не намерен увеличивать количество строящихся к чемпионату мира по футболу — 2022 стадионов, заявил представитель верховного комитета по проведению мирового первенства по вопросам инфраструктуры и транспорта страны Халид аль-Наама.

По его словам, изначально в заявке было 12 стадионов, но в итоговом проекте их будет восемь. Однако все будет зависеть от количества команд, подчеркнул аль-Наама.

«Но, как мы знаем, что, вероятнее всего, их количество не будет увеличено», — цитирует ТАСС чиновника.

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При этом если Международная федерация футбола (ФИФА) попросит их построить один дополнительный стадион, они оперативно выполнят данную просьбу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил Россию с прекрасным проведением чемпионата мира по футболу — 2018 и заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Москвой в организации предстоящего мирового первенства.

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