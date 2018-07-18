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Жители России назвали лучших игроков ЧМ-2018

Спорт

В 1/8 финала ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Испании, а в четвертьфинале турнира проиграли Хорватии

Жители России назвали лучших игроков ЧМ-2018
Иван Шилов © ИА REGNUM
Чемпионат мира по футболу

Москва, 18 июля 2018, 11:43 — REGNUM  Футболисты сборной России Игорь Акинфеев и Артем Дзюба являются лучшими игроками чемпионата мира (ЧМ), прошедшего в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Так считает большинство жителей РФ, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 19% опрошенных считают лучшим на мундиале вратаря Акинфеева, а 13% респондентов — нападающего Дзюбу.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник», в котором приняли участие 1,6 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет, проводился 16 июля текущего года посредством телефонного интервью. Погрешность не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу заняла второе место в группе на ЧМ, обыграв команды Саудовской Аравии и Египта, а также проиграв Уругваю. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Испании, а в четвертьфинале турнира проиграли Хорватии.

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