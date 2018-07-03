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Алтайский бегун Сергей Шубенков поставил новый рекорд России

Спорт

В беге на 110 метров с барьерами на «Мемориале Дьюлаи» в Венгрии спортсмен обновил рекорд России, поставленный на чемпионате мира в Пекине

Алтайский бегун Сергей Шубенков поставил новый рекорд России
Цитата из видео соревнований в Венгрии
Барьерист Сергей Шубенков обновил рекорд России в Венгрии

Будапешт, 3 июля 2018, 09:55 — REGNUM  Уроженец Алтайского края, российский легкоатлет Сергей Шубенков блестяще выступил на «Мемориале Дьюлаи» в Венгрии. Как сообщает myaltai.com, он одержал победу в беге на 110 метров с барьерами, показав рекордный для России результат — 12,92 секунды.

Напомним, прежний рекорд (12,98 секунды) был установлен на чемпионате мира в Пекине в 2015 году, и он тоже принадлежит Сергею Шубенкову. Вторым на Мемориале стал венгерский спортсмен Балаж Байи (его результат — 13,27), третьим — американец Девон Аллен (13,36).

Время, показанное Шубенковым в Венгрии, — пока лучший результат сезона в мире и второй результат в истории в Европе. Быстрее бежал только Колин Джексон из Великобритании (12,91 секунды). Это было в 1993 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Сергея Шубенкова дисквалифицировали из-за фальстарта.

«А сегодня всё получилось», — написал спортсмен в своем Instagram.

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Легкая атлетика
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