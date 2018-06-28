Новообращённый гражданин России, борец ММА Джефф Монсон едет в Сибирь

Барнаул, , 12:56 — REGNUM Через неделю в Барнаул прибудет знаменитый боец ММА Джефф Монсон. Как сообщает сегодня, 28 июня, министерство спорта и молодёжной политики Алтайского края, в столице региона у него запланированы проведение мастер-класса, автограф‑ и фотосессия, а также пресс-конференция. Вечером 5 июля Монсон станет капитаном футбольной команды подростков из трудных семей.

Помимо Барнаула знаменитый борец побывает в Новокузнецке, Новосибирске и Республике Алтай. Также известно, что в течение года на площадках высокой вместимости в крупнейших городах Сибири запланировано проведение номерных бойцовских шоу. Одно из них 11 августа должно состоятся на территории игорной зоны Altai Palace: в главном бою вечера гостей ждёт противостояние России и Бразилии.

Напомним, российское гражданство американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил на основании указа, который подписал президент РФ Владимир Путин, в конце мая 2018 года. Именно известность в мире спорта послужила на то основанием.

В Барнауле борец ММА уже был в 2017 году. Один из основателей клуба Top Team Siberia Александр Локтев отзывается о Монсоне, как об очень развитой, интересной личности.

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