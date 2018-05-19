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«Айнтрахт» — обладатель Кубка Германии

Спорт

Лучшим игроком противостояния стал хорватский вингер Анте Ребич, забивший два гола на 11-й и 82-й минутах, которые принесли команде из Франкфурта победу в турнире

«Айнтрахт» — обладатель Кубка Германии
Олимпийский стадион

Берлин, 19 мая 2018, 23:03 — REGNUM  19 мая на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран финал Кубка Германии 2017/18 между командами «Бавария» и «Айнтрахт». Матч завершился уверенной победой коллектива из Франкфурта-на-Майне со счетом 3:1.

На 11-й минуте хорватский вингер Анте Ребич открыл счет, реализовав выход 1 на 1 с голкипером оппонента после паса Кевина-Принса Боатенга — 0:1. В начале второго тайма таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски сравнял счет, замкнув ассист Джошуа Киммиха — 1:1. На 82-й минуте Ребич оформил дубль — 1:2. Через 13 минут Мият Гачинович установил окончательный счет — 1:3.

Статистика матча («Бавария"/"Айнтрахт»)

Удары 16/7

Удары в створ ¾

Владение 72%/28%

Фолы 9/21

Составы на матч:

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Рибери, Мартинес, Родригес, Мюллер, Левандовски.

«Айнтрахт»: Градецки, Сальседо, Эюрахам, Хасебе, Де Гузман, Виллемс, да Кошта, Вульф, Маскарель, Ребич, Боатенг.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Предупреждения: Сальседо — 7, Левандовски — 38, Хасебе — 45, Виллемс — 45, Ребич — 86, Коман — 87.

Голы: Ребич 11 — 0:1, Левандовски 53 — 1:1, Ребич 82 — 1:2, Гачинович 90+5 — 1:3.

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