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Актриса Наталия Орейро записала клип к ЧМ — 2018

Спорт

Орейро знают в России по главной роли в мыльной опере «Дикий ангел»

Актриса Наталия Орейро записала клип к ЧМ — 2018
jikatu
Уругвайская актриса Наталия Орейро

Монтевидео, 19 мая 2018, 08:38 — REGNUM  Официальный посол сборной Уругвая на ЧМ — 2018 по футболу, уругвайская актриса и певица Наталия Орейро записала к спортивному празднику клип на песню United by love. Композиция опубликована на Youtube-канале Warner Musica.

Следует отметить, что любимая многими в России за главную роль в сериале «Дикий ангел» актриса спела часть слов по-русски.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве специально к чемпионату мира по футболу пройдут бесплатные показы художественных и документальных редких кинолент, посвящённых всемирно любимой игре. Показы пройдут в сети кинотеатров «Москино» с 26 мая по 30 июня. Всего кинотеатры сети представят 13 лент — восемь советских и пять бразильских.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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