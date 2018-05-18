«Team Liquid» не дал забрать команде «Mousesports» ни одной карты

Даллас, США, , 22:26 — REGNUM 18 мая между командами «Mousesports» (Германия) и «Team Liquid» (США/Канада) был разыгран матч в рамках ¼ финала ESL Pro League Season 7 по CS: GO. Победителями противостояния стали «жидкие», обыграв своих оппонентов с общим счетом 2:0.

В качестве своих пиков команды выбрали De_Mirage и De_Dust2. Карта De_Inferno определилась, как третья решающая.

1-я карта: несмотря на поражение в первой половине за сторону атаки со счетом 9:6 «мышки» смогли довести время до овертаймов, где оказались слабее коллектива из Северной Америки, проиграв со счетом 5:7. Лучшим стрелком на De_Mirage был признан Кейт «NAF» Маркович, настрелявший 39 фрагов, погибнув при этом всего 24 раза.

2-я карта: ужасно начав за сторону защиты, проиграв 11 раундов и взяв при этом всего лишь 4 «mousesports» не смогли перевернуть игру с помощью пистолетного раунда. De_Dust2 завершился поражением «жидких» со счетом 16:4. MVP карты стал Джонатан «EliGE» Яблоновски с 19-ю фрагами и 10-ю смертями.

Составы:

«Mousesports»: «SuNny», «chrisJ», «oskar», «STYKO», «ropz».

»Team Liquid»: «NAF», «TACO», «EliGE», «Twistzz», «nitr0».