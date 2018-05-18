В связи с ЧМ-2018 на трассе Москва — Санкт-Петербург ограничат движение

Москва, , 19:18 — REGNUM На федеральной автотрассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в связи с чемпионатом мира по футболу с 1 июня по 17 июля временно ограничат движение автотранспорта. Об этом сегодня, 18 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ФКУ Упрдор «Россия», в ведении которого находится автомагистраль.

Автобусы, движущиеся в сторону Москвы, будут проверяться на специально оборудованных площадках дороги — их разместят на 59-м и 107-м км дороги (при движении в сторону Москвы), в связи с чем автобусам на этом участке трассы необходимо двигаться по правой полосе.

Ограничения также коснутся большегрузных автомобилей: на 37-м км трассы будет организован весогабаритный контроль. В связи с этим грузовому транспорту на этом участке трассы так же следует двигаться по правой полосе. Места проверки автотранспорта будут организованы в соответствии с временной схемой организации дорожного движения с установкой соответствующих дорожных знаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на время проведения чемпионата мира по футболу для усиления мер безопасности будет ограничен въезд автобусов на территории городов, в которых расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры соревнований. В частности, в Москву въезд автобусов ограничат с 1 июня по 17 июля.

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