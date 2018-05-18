Нойер сыграет за «Баварию» впервые с сентября 2017 года

Мюнхен, Германия, , 15:37 — REGNUM Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер включён в заявку команды на финал Кубка Германии с «Айнтрахтом». Это произошло впервые с сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее Нойер приступил к тренировкам после пропущенного из-за травмы сезона, в котором он сыграл всего три матча.

Напомним, в апреле 2017 года Нойер получил перелом стопы в матче ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В начале августа голкипер провёл три матча, однако в сентябре получил новый перелом, из-за чего был вынужден пропустить весь сезон.

Напомним, финальный матч Кубка Германии, в котором встретятся «Бавария» и «Айнтрахт», пройдёт 19 мая в Берлине.

Читайте ранее в этом сюжете: Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер выбыл до конца года