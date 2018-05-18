«Дакар-2019» пройдёт на территории Перу

Лима, , 15:16 — REGNUM В 2019 году ралли «Дакар» впервые пройдёт на территории одной страны. Об этом 18 мая сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что гонка будет проходить в Перу с 6 по 17 января 2019 года. Старт и финиш состоятся в столице государства Лиме.

В маршрут войдут разнообразные типы покрытий, однако отмечается, что за всю историю гонок «Дакар"-2019 станет самым богатым на песчаные отрезки.

Кроме того, организаторы позволят участникам, сошедшим до первого дня отдыха, вернуться в гонку в отдельном зачёте.

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