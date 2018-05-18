Роналду готов выплатить штраф, чтобы закрыть дело о неуплате налогов

Мадрид, , 15:00 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду готов выплатить штраф в размере €14 млн, чтобы испанские налоговые органы закрыли дело. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что португалец признал четыре случая нарушения налогового законодательства и надеется, что уголовное дело будет закрыто до начала чемпионата мира 2018 года.

Ранее прокуратура потребовала у Роналду выплатить €14,8 млн штрафа, тогда как налоговая служба Испании считает, что, помимо штрафа, футболист должен выплатить € 25,7 млн.

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