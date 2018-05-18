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ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги

Спорт

Матч пройдёт 18 мая

Белград, 18 мая 2018, 14:33 — REGNUM  Московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги. Финал «четырёх» пройдёт с 18 по 20 мая в Белграде.

ЦСКА занял первое в групповом этапе турнира, одержав 24 победы в 30 матчах, а затем в ¼ финала обыграл подмосковные «Химки». «Реал» стал пятым в группе с 19 победами в 30 играх, в в ¼ финала оказались сильнее «Панатинаикоса».

Напомним, последний раз «армейцы» выигрывали финал «четырёх» в 2016 году. До этого они одержали ещё де победы в турнире — в 2006 и 2008 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: «Химки» сыграют с ЦСКА в плей-офф Евролиги

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