Полузащитник ЦСКА Головин вошёл в список лучших молодых игроков Лиги Европы

Москва, , 13:50 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил полузащитника ЦСКА Александра Головина в список лучших молодых игроков Лиги Европы сезона 2017/18. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В список также попали голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, защитник Деотшанкюль Юпамекано из «Лейпцига», нападающие Адемола Лукман из «Эвертона» и Патрик Кутроне из «Милана».

Также в списке значатся полузащитники Уссем Ауа и Тангай Н'Домбеле из «Лиона», Эйнсли Мэйтленд-Найлс из «Арсенала», Амаду Айдара из «Зальцбурга», Микель Оярсабаль из «Реал Сосьедада», Виктор Цыганков из киевского «Динамо», Родриго Эрнандес из «Вильярреала».

Напомним, Головин сыграл пять матчей в Лиге Европы и забил два гола.