Новосибирск примет молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года

Москва, , 13:27 — REGNUM Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Новосибирске. Об этом рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, 18 мая сообщает «Р-спорт».

Он отметил, что на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который прошёл 18 мая, был утвержден контракт с Федерацией хоккея Канады на 10 лет, в котором указаны места проведения ближайших чемпионатов мира среди игроков не старше 20 лет.

«В 10-летнем контракте IIHF и канадской федерации прописано, в каких странах пройдут все молодежные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдет в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира», — сказал Третьяк.

Напомним, в 2018 году молодёжный чемпионат мира прошёл в американском городе Баффало. Победу на нём одержали хоккеисты из Канады.