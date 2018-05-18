Умер чемпион Олимпиады-1980 в составе сборной СССР Майт Рийсман

Москва, , 13:10 — REGNUM На 62-м году жизни скончался олимпийский чемпион Олимпиады-1980 по водному поло в составе сборной СССР Майт Рийсман. Об этом сообщается на сайте Федерации водного поло России (ФВПР).

«ФВПР с прискорбием сообщает, что на 62-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Майт Аугустович Рийсман. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рийсман обращался в больницу, но затем был выписан.

Напомним, в 1980 году сборная СССР по водному поло стала чемпионом Олимпиады, которая проходила в Москве. Второе место заняла Югославия, третье — Венгрия.