Пятница, 18 Мая 2018 года
13:34:55 МСК

Умер чемпион Олимпиады-1980 в составе сборной СССР Майт Рийсман

Спорт

Рийсман скончался на 62-м году жизни

Москва, 18 мая 2018, 13:10 — REGNUM  На 62-м году жизни скончался олимпийский чемпион Олимпиады-1980 по водному поло в составе сборной СССР Майт Рийсман. Об этом сообщается на сайте Федерации водного поло России (ФВПР).

«ФВПР с прискорбием сообщает, что на 62-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Майт Аугустович Рийсман. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рийсман обращался в больницу, но затем был выписан.

Напомним, в 1980 году сборная СССР по водному поло стала чемпионом Олимпиады, которая проходила в Москве. Второе место заняла Югославия, третье — Венгрия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить