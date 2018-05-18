Статус РУСАДА не сорвёт чемпионат мира по боксу-2019 в России — Кремлев

Москва, , 12:59 — REGNUM Чемпионат мира по боксу в России в 2019 году состоятся, независимо от процесса восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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По его словам, которые цитирует ТАСС, если РУСАДА не будет восстановлено, то Международная ассоциация бокса (AIBA) предоставит другую антидопинговую организацию — «это прописано в контракте».

Как сообщало ИА REGNUM, не соответствующим кодексу WADA РУСАДА признали в ноябре 2015 года. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. По итогам заседания 18 мая Всемирное антидопинговое агентство отложило вопрос о восстановлении статуса РУСАДА до сентября, когда на Сейшельских островах пройдет исполком WADA.

Напомним, на проведение чемпионата мира по боксу среди мужчин в 2019 году претендовали такие страны как Украина, Таиланд, Турция и Индия. Однако на заседании исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) было решено, что первенство пройдёт в Сочи.

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