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WADA: антидопинговая лаборатория в Бухаресте скрывала положительные пробы

Спорт

WADA временно приостановила аккредитацию лаборатории

Бухарест, 18 мая 2018, 12:16 — REGNUM  В антидопинговой лаборатории в Бухаресте обнаружены сведения о сокрытии положительных допинг-проб. Об этом заявил директор департамента разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер.

«Мы получили информацию о том, что бывший директор антидопинговой лаборатории Бухареста Валентин Поп скрыл как минимум два положительных образца, сданных румынскими борцами в 2016 году. Он объяснил, что сделал это под внешним давлением. Мы продолжаем расследование», — сказал Юнгер.

Напомним, ранее WADA временно приостановила аккредитацию антидопинговой лаборатории в Бухаресте.

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