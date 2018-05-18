Сборная Франции объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Париж, , 11:42 — REGNUM Тренерский штаб сборной Франции по футболу во главе с Дидье Дешамом огласил расширенный состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в России. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).

В состав вошли 23 футболиста. В их числе вратари Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), защитники Лукас Эрнандес («Атлетико»), Пренель Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Самюэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»).

В линии полузащиты предствлены Блез Матюиди («Ювентус»), Н'Голо Канте («Челси»), Стивен Нзонзи («Севилья»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Корантен Толиссо («Бавария»), Тома Лемар («Монако»), Усман Дембеле («Барселона»).

В линии нападения будут играть Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Набиль Фекир («Лион»), Флориан Товен («Марсель»).

Напомним, на групповой стадии чемпионата мира сборная Франции сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.

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