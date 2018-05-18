ЧМ-2018: Россия показала красивую игру в матче против Канады

Оттава, , 11:42 — REGNUM 17 мая в четвертьфинальном матче сборные России и Канады устроили настоящее зрелище для болельщиков, пришедших в тот день на «Роял-Арена» в Копенгагене. Россияне, по оценкам хоккейных экспертов, подходили к этой игре в роли уступающих, но и канадцы не отмечались большим преимуществом над четвертьфинальным соперником. Особенно, по предварительной оценке игры России перед матчем с канадцами, сыграло роль поражение россиян в последней встрече группового этапа, где сборная России под патронажем Ильи Воробьёва уступила сборной Швеции со счётом 3:1. Отметим, что Россия, в отличие от сборной Канады, досрочно вышла из своей группы, тогда как канадцы в какой-то момент находились за пределами плей-офф.

Сборная Россия откровенно провалила стартовый период встречи, допустив властвование Канады на российской половине льда. В том же периоде сборная Канады смогла открыть счёт. Многие российские эксперты предупреждали, что защита «Красной машины» должна была прикрывать капитана «Кленовых листьев» Коннора Макдэвида, который являл собою самую главную опасность и мощь канадского нападения. Но автором первого во встрече гола стал совсем не он, Коннор лишь посодействовал шайбе Колтона Парэйко, который поразил мощностью своего щелчка, который не смог остановить вратарь Игорь Шестёркин, и шайба чистейшим образом влетела в сетку ворот России — 1:0. С таким минимальным преимуществом в пользу сборной Канады завершился первый период «классики» мирового хоккея. Напомним, что сборная России ни разу не проигрывала Канаде в четвертьфинальных поединках чемпионатов мира. Всего два раза две лучшие команды мира встречались в первом раунде плей-офф чемпионатов мира, и оба раза Россия одерживала победу, продолжая своё выступление.

В середине второго периода сборная Канады в большинстве увеличила своё преимущество в счёте, Коннор Макдэвид отметился второй голевой передачей в матче. А шайбу забросил партнёр Коннора по команде в НХЛ — Райан Нюджент-Хопкинс, в касание отправив шайбу в ворота Игоря Шестёркина, переиграв того броском впритирку к штанге — 2:0. Вскоре, чуть более чем через минуту, шайба всё же пересекла линию ворот Канады. Артём Анисимов уходил в обход вратаря, но шайба была остановлена штангой, что сыграло на руку форварду России. Анисимов быстро перевёл шайбу в самую гущу действий, где за неё выиграл борьбу Илья Михеев, забив первый гол россиян во встрече — 2:1. А ведь до начала встречи канадские эксперты подходили к российским телеведущим с вопросом: «Кто такой Михеев? Мы ничего о нём не знаем», — теперь Канада запомнит этого игрока и, вероятнее всего, нацелит на него хоккейных селекционеров НХЛ. В конце периода Россия продолжала держать шайбу в зоне соперника. Находившийся за воротами Дадонов напрягал защиту и вратаря «Кленовых листьев», выжидая нужный момент для передачи. Через пару секунд Дадонов всё же совершает передачу во вратарскую зону, где, молниеносно выйдя из-под Макдэвида, Александр Барабанов в касание отправил шайбу в сетку ворот Дарси Кюмпера — 2:2.

В третьем периоде чувствовалось высокое напряжение, обе команды были заведены и играли в равный хоккей. Сперва Кайл Тюррис реализовал выход сборной Канады два в одного, благодаря точной передаче Джейдена Шварца — 3:2. «Кленовые листья» даже не успели вдоволь нарадоваться шайбе, как Сергей Андронов сравнял счёт. Никита Зайцев совершил наброс на ворота канадцев, после чего Андронов клюшкой подправил шайбу в ворота — 3:3. Затем россиянам опять приходилось отыгрываться. Пьер-Люк Дюбуа забил четвёртый гол канадцев в матче, но даже он не смог остудить пыл «Красной машины» — 4:3. За пять минут до конца Артём Анисимов забил самый сказочный по красоте гол России на этом мировом первенстве. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» единолично прорвался в зону канадцев, холоднокровно прошёл каждого защитника, закончив атаку красивейшим броском с «бэкхэнда» прямиком в девятку ворот Дарси Кюмпера, упустившего шайбу в простейший момент — 4:4. Игра перешла в овертайм.

В овертайме в большей мере повезло канадцам. К сожалению, неопытность российской защиты повлияла на победный гол Канады. Владислав Гавриков упустил Райана О’Райлли на пятаке, что стало последним действием защитника на турнире. Форвард «Баффало Сейбрз» О’Райлли выбил Россию из турнира благодаря хорошей игре на чужом пятаке и соответственному голу в ворота Игоря Шестёркина — 5:4. Канада прорвалась дальше и сделала 2018 год худшим в истории российского хоккея. Юниорская, молодёжная и основная сборные дружно покинули международные первенства по итогам четвертьфиналов.