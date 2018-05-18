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Сборная Бельгии продлила контракт с главным тренером Мартинесом

Спорт

Соглашение продлено на два года

Брюссель, 18 мая 2018, 11:27 — REGNUM  Королевская бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом на два года. Об этом 18 мая сообщается на странице сборной в Twitter.

Мартинес стал главным тренером сборной Бельгии в 2016 году. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

Напомним, на групповом этапе мирового первенство бельгийцы сыграют с командами Панамы, Туниса и Англии. Матчи пройдут в Сочи, Москве и Калининграде.

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