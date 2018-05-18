Сборная Бельгии продлила контракт с главным тренером Мартинесом

Брюссель, , 11:27 — REGNUM Королевская бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом на два года. Об этом 18 мая сообщается на странице сборной в Twitter.

Мартинес стал главным тренером сборной Бельгии в 2016 году. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

Напомним, на групповом этапе мирового первенство бельгийцы сыграют с командами Панамы, Туниса и Англии. Матчи пройдут в Сочи, Москве и Калининграде.

Читайте также: Пять бельгийских полицейских будут сопровождать болельщиков на ЧМ-2018

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация Бельгии оценила подготовку Самары к ЧМ-2018