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Нападающий «Милана» попал в сферу интересов «Локомотива»

Спорт

Калинич рассматривает разные предложения, включая вариант с «Локомотивом»

Москва, 18 мая 2018, 11:20 — REGNUM  Московский «Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Милана» Николы Калинича. Об этом сообщает издание Planeta Milan.

По информации издания, Калинич рассматривает разные предложения, включая вариант с «Локомотивом». Также им интересуется немецкий «Шальке» и несколько клубов из Китая.

Напомним, в августе 2017 года «Милан» арендовал Калинича у «Фиорентины» с обязательством выкупа после завершения сезона за €20 млн. В составе «Милана» игрок провёл 40 матчей в, забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

Ранее Калиничем интересовался другой московский клуб — «Спартак».

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