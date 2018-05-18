Марадона может уйти из брестского «Динамо», если ему не понравится климат

Брест, Белоруссия, , 11:04 — REGNUM Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, ставший председателем правления брестского «Динамо», вправе расторгнуть контракт через год, если ему не понравятся климатические условия. Об этом сообщает La Nacion.

Кроме того, стали известны другие условия соглашения. В частности, Марадона может пригласить в «Динамо» пятерых своих помощников.

Напомним, Диего Марадона подписал с «Динамо» контракт, согласно которому он будет исполнять обязанности председателя правления и отвечать за стратегические вопросы развития клуба, а также взаимодействовать со всеми структурными подразделениями, включая детскую академию.

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