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В Тюмени пройдут выборы главы Союза биатлонистов России

Спорт

На пост претендуют три кандидата

Тюмень, 18 мая 2018, 10:44 — REGNUM  В Тюмени пройдут выборы главы Союза биатлонистов России (СБР). Голосование пройдёт 18 мая на отчётно-выборной конференции. Об этом сообщает «Чемпионат».

Действующий глава СБР Александр Кравцов, который занимал это пост с 2014 года, принял решение сложить с себя полномочия. На его место претендуют три кандидата — Виктор Майгуров, Владимир Драчёв и Дмитрий Алексашин.

Отмечается, что победитель должен набрать не менее 2/3 голосов делегатов при наличии кворума. Если этого не произойдёт, то через месяц состоится внеочередная конференция. При этом впервые в истории СБР голосование будет тайным.

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