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Шарапова попадёт в число сеяных на «Ролан Гаррос»

Спорт

Шарапова гарантировала себе 31-е место в рейтинге WТА

Шарапова попадёт в число сеяных на «Ролан Гаррос»
Misty
Мария Шарапова

Рим, 18 мая 2018, 10:30 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова попадёт в число сеяных на Открытом чемпионате Франции, который начнётся 26 мая. Шарапова гарантировала себе как минимум 31-е место в рейтинге WТА, который будет обновлён 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Шарапова обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову в матче третьего круга турнира WTA в Риме. В четвертьфинале она сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Напомним, после окончания дисквалификации в апреле 2017 года Шарапова выступила на двух турнирах «Большого шлема»: US Open-2017 и Australian Open-2018.

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