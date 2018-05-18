Шарапова попадёт в число сеяных на «Ролан Гаррос»

Рим, , 10:30 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова попадёт в число сеяных на Открытом чемпионате Франции, который начнётся 26 мая. Шарапова гарантировала себе как минимум 31-е место в рейтинге WТА, который будет обновлён 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Шарапова обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову в матче третьего круга турнира WTA в Риме. В четвертьфинале она сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Напомним, после окончания дисквалификации в апреле 2017 года Шарапова выступила на двух турнирах «Большого шлема»: US Open-2017 и Australian Open-2018.