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Глава IIHF: участники юниорского ЧМ в Челябинске боялись радиации

Спорт

Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет проходил в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля

Цюрих, Швейцария, 18 мая 2018, 09:28 — REGNUM  Команды, принимавшие участие в юниорском чемпионате мира по хоккею 2018 года, который проходил в Челябинске и Магнитогорске, боялись радиации. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, сообщает «Р-спорт».

"При подготовке к турниру (в Челябинске и Магнитогорске) были обсуждения по поводу радиации, участники боялись ехать. Но мы в федерации дали гарантию, что риска нет. И когда люди приехали, все поняли, что все будет хорошо. И получили огромное удовольствие от пребывания в России. Большое спасибо ФХР за организацию этого турнира», — сказал Фазель.

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет проходил в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Победу в турнире одержала сборная Финляндии, которая в финале обыграла команду США со счётом 3:2.

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