Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Копенгаген, , 08:56 — REGNUM На чемпионате мира по хоккею завершился четвертьфинальный этап и определились все участники полуфиналов.

Сборная России уступила команде Канады в овертайме со счётом 4:5. Сборная Чехии потерпела поражение от США — 2:3. Сборная Швеции с трудом переиграла хоккеистов из Латвии — 3:2. А команда Финляндии сенсационно проиграла Швейцарии — 2:3.

Таким образом, в полуфинале встретятся Швеция и США, а также Канада и Швейцария. Полуфинальные поединки состоятся 19 мая.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4 по 20 мая.

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