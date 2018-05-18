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В Саудовской Аравии пройдет первенство по Formula E

Спорт

Сезон стартует в декабре 2018 года

Эр-Рияд, 18 мая 2018, 08:48 — REGNUM  В Саудовской Аравии пройдет очередной сезон 2018−2019 годов по автогонкам Formula E, сообщает 18 мая Al Arabia.

Первая гонка пройдет в декабре 2018 года в одном из районов Эр-Рияда. В первенстве примут участие пять автомобилей нового поколения, использующих вместо топлива электричество.

Напомним, данный вид первенства был создан в 2012 году и санкционирован международной автомобильной федерацией. Целью является популяризация автомобилей, использующих вместо топлива электричество. Саудовская Аравия поддерживает данный чемпионат, так как стремится к 2030 году создать диверсифицированную экономику, в меньшей степени зависимую от нефти и газа.

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