В Саудовской Аравии пройдет первенство по Formula E

Эр-Рияд, , 08:48 — REGNUM В Саудовской Аравии пройдет очередной сезон 2018−2019 годов по автогонкам Formula E, сообщает 18 мая Al Arabia.

Первая гонка пройдет в декабре 2018 года в одном из районов Эр-Рияда. В первенстве примут участие пять автомобилей нового поколения, использующих вместо топлива электричество.

Напомним, данный вид первенства был создан в 2012 году и санкционирован международной автомобильной федерацией. Целью является популяризация автомобилей, использующих вместо топлива электричество. Саудовская Аравия поддерживает данный чемпионат, так как стремится к 2030 году создать диверсифицированную экономику, в меньшей степени зависимую от нефти и газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Француз Жан-Эрик Вернь выиграл шестой этап чемпионата Формулы-Е