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Бюджет WADA увеличат на 8% в год

Спорт

«Совет одобрил ежегодное увеличение бюджета организации»

Бюджет WADA увеличат на 8% в год
Иван Шилов © ИА REGNUM
Допинговые скандалы

Монреаль, Канада, 18 мая 2018, 08:44 — REGNUM  Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение ближайших четырех лет (с 2019 по 2022 год) будет ежегодно увеличиваться на 8%. Данное решение принял в четверг, 17 мая, Совет учредителей агентства по итогам заседания в Монреале. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

«Совет одобрил ежегодное увеличение бюджета организации на 8% в течение четырех лет, с 2019 по 2022 год», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на заседании исполнительного комитета организации.

В WADA считают, что РУСАДА до сих пор не соответствует всем критериям организации.

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Допинговые скандалы
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