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«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой до 2021 года

Спорт

Прежнее соглашение было рассчитано до лета 2019 года

Манчестер, Великобритания, 18 мая 2018, 08:35 — REGNUM  Футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Об этом 17 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт продлён до 2021 года. Прежнее соглашение было рассчитано до лета 2019 года.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под его руководством «Манчестер Сити» в сезоне 2017/18 досрочно стал чемпионом Англии и выиграл Кубок английской лиги.

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