Голкипер «Ювентуса» Буффон может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Турин, Италия, , 08:29 — REGNUM Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру во французском «ПСЖ». Об этом сообщает «Canal+».

По информации издания, 40-летний вратарь ведёт переговоры с клубом и близок к подписанию контракта. Также интерес к Буффону проявляет «Манчестер Сити».

Напомним, 17 мая Буффон объявил о том, что завершает выступления в составе «Ювентуса». При этом ряд СМИ сообщил о том, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен уговорить Буффона не завершать карьеру и перейти в его команду.

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