Вопрос о восстановлении в статусе РУСАДА отложен до сентября

Монреаль, Канада, , 08:15 — REGNUM Вопрос о восстановлении в статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отложен до сентября 2018 года, когда пройдёт заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли по итогам заседания исполкома и совета учредителей организации.

«Вчера состоялся исполком, на котором мы обсудили много вопросов. В частности, ситуацию с Россией. Никаких решений принято не было, мы продолжаем изучать ситуацию. Мы вернемся к проблеме России в сентябре», — сказал Ниггли.

Напомним, в ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA. Следующее заседание исполкома пройдёт в сентябре на Сейшельских островах, а совет учредителей — в ноябре в Баку.

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