Пятница, 18 Мая 2018 года
08:51:07 МСК

Вопрос о восстановлении в статусе РУСАДА отложен до сентября

Спорт

В сентябре пройдёт следующее заседание исполкома WADA

Монреаль, Канада, 18 мая 2018, 08:15 — REGNUM  Вопрос о восстановлении в статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отложен до сентября 2018 года, когда пройдёт заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли по итогам заседания исполкома и совета учредителей организации.

«Вчера состоялся исполком, на котором мы обсудили много вопросов. В частности, ситуацию с Россией. Никаких решений принято не было, мы продолжаем изучать ситуацию. Мы вернемся к проблеме России в сентябре», — сказал Ниггли.

Напомним, в ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA. Следующее заседание исполкома пройдёт в сентябре на Сейшельских островах, а совет учредителей — в ноябре в Баку.

Читайте ранее в этом сюжете: Письмо в WADA из России может ускорить восстановление членства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить