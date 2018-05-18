К ЧМ-2018 в Москве бесплатно покажут редкие фильмы о футболе

Москва, , 08:14 — REGNUM В Москве пройдут бесплатные показы художественных и документальных фильмов, приуроченные к чемпионату мира по футболу. Эти киноленты редко демонстрируются по телевидению, сообщается на портале мэра Москвы.

Кинопоказы пройдут в кинотеатрах сети «Москино» с 26 мая по 30 июня. Всего кинотеатры сети представят 13 фильмов — восемь советских и пять бразильских. В частности, зрители увидят фильм «Вратарь» (1936), «Удар! Еще удар!» (1968) и «Девушки в футболе» (2017) и др.

В частности, в конце мая состоятся показы двух документальных картин, отражающих женский и мужской взгляд на этот вид спорта. Сеансы пройдут в рамках ежемесячного Бразильского документального киноклуба. Стоит отметить, что вход свободный, но по предварительной регистрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве столичные парки по время проведения чемпионата мира по футболу предоставят болельщикам скидки. Так, болельщики и гости ЧМ-2108 смогут получить скидку 10% в кафе и ресторанах на территории парка Горького, «Музеона» и в «Зарядье».

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