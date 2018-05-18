Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Рим, , 07:40 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову в матче третьего круга турнира WTA, который проходит в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки.

В четвертьфинале турнира Шарапова выйдет на корт с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Матч состоится 18 мая.

WTA. Рим-2018. Второй круг.

Мария Шарапова (Россия) — Дария Гаврилова (Австралия) —6:3, 6:4.

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