Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Рим, 18 мая 2018, 07:40 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову в матче третьего круга турнира WTA, который проходит в Риме.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут и закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки.
В четвертьфинале турнира Шарапова выйдет на корт с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Матч состоится 18 мая.
WTA. Рим-2018. Второй круг.
Мария Шарапова (Россия) — Дария Гаврилова (Австралия) —6:3, 6:4.
Читайте ранее в этом сюжете: Шарапова обыграла Цибулкову на турнире в Риме
Читайте развитие сюжета: Возняцки обыграла Севастову на турнире в Риме