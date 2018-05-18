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Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт

В матче против «Вашингтона» Василевский отразил 36 из 38 бросков

Вашингтон, 18 мая 2018, 07:26 — REGNUM  Вратарь клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ. В матче против «Вашингтон Кэпиталз» он отразил 36 из 38 бросков.

Второй звездой стал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, который забросил шайбу и отдал результативную передачу. Замкнул тройку российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, записавший на свой счёт один гол.

Как сообщало, «Тампа» одержала победу над «Вашингтоном» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ со счётом 4:2 и сравняла счёт в серии — 2:2.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тампа» сравняла счёт в серии с «Вашингтоном»

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