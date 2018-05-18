Вашингтон, , 07:21 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Тампы» отличились Бренден Пойнт, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Энтони Чирелли. В составе «Вашингтона» голы на свой счёт записали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Таким образом, «Тампа» сравняла счёт в серии с «Вашингтоном» — 2:2. Следующий матч пройдёт 20 мая.

Плей-офф НХЛ. Финал — Восточная конференция. 4-й матч.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2).

Читайте ранее в этом сюжете: «Тампа» обыграла «Вашингтон» и сократила отставание в серии

Читайте развитие сюжета: Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ