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Консульство Греции объяснило причину невыдачи виз российским самбистам

Спорт

Визы выдавались на основании списка имён, который был получен в Афинах

Москва, 17 мая 2018, 16:03 — REGNUM  Генеральное консульство Греции объяснило причину невыдачи виз российским самбистам, которые должны принять участие в чемпионате Европы в Афинах. Об этом сообщает «Р-спорт».

В греческом дипведомстве объяснили, что визы выдавались на основании списка имён, который был получен в Афинах. В этом списке не оказалось нескольких спортсменов и массажиста сборной.

Ранее пресс-служба Всероссийской федерации самбо сообщила, что генеральное консульство Греции в Москве отказало спортсменам в визе.

Напомним, чемпионат Европы по самбо пройдет в Афинах с 18 по 20 мая.

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