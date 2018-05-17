Москва, , 16:03 — REGNUM Генеральное консульство Греции объяснило причину невыдачи виз российским самбистам, которые должны принять участие в чемпионате Европы в Афинах. Об этом сообщает «Р-спорт».

В греческом дипведомстве объяснили, что визы выдавались на основании списка имён, который был получен в Афинах. В этом списке не оказалось нескольких спортсменов и массажиста сборной.

Ранее пресс-служба Всероссийской федерации самбо сообщила, что генеральное консульство Греции в Москве отказало спортсменам в визе.

Напомним, чемпионат Европы по самбо пройдет в Афинах с 18 по 20 мая.

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