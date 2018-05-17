Польский голкипер Щенсны станет преемником Буффона в «Ювентусе»

Турин, Италия, , 15:33 — REGNUM Польский голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны будет защищать ворота команды в сезоне 2018/19. Об этом заявил президент клуба Андреа Аньелли, сообщается на странице «Ювентуса» в Twitter.

«Все, что мы знаем, это то, что Щенсны в следующем сезоне будет защищать наши ворота, как Буффон и многие другие чемпионы успешно это делали до него», — сказал Аньелли.

Напомним, 17 мая на пресс-конференции основной вратарь команды Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона, а матч 38-го тура с «Вероной» станет для него последним в составе «старой синьоры».

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