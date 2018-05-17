Четверг, 17 Мая 2018 года
16:26:37 МСК

Польский голкипер Щенсны станет преемником Буффона в «Ювентусе»

Спорт

Щенсны будет защищать ворота команды в сезоне 2018/19

Турин, Италия, 17 мая 2018, 15:33 — REGNUM  Польский голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны будет защищать ворота команды в сезоне 2018/19. Об этом заявил президент клуба Андреа Аньелли, сообщается на странице «Ювентуса» в Twitter.

«Все, что мы знаем, это то, что Щенсны в следующем сезоне будет защищать наши ворота, как Буффон и многие другие чемпионы успешно это делали до него», — сказал Аньелли.

Напомним, 17 мая на пресс-конференции основной вратарь команды Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона, а матч 38-го тура с «Вероной» станет для него последним в составе «старой синьоры».

Читайте также: Буффон покинет «Ювентус» после окончания сезона

Читайте ранее в этом сюжете: Буффон рассказал о предложениях от других клубов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить