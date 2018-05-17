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«Атлетико» и «Марсель» столкнулись с преследованием из-за фанатов

Спорт

Нарушения на трибунах будут рассмотрены 31 мая

Ньон, Швейцария, 17 мая 2018, 15:17 — REGNUM  Дисциплинарными делами в отношении футбольных клубов «Атлетико» и «Марсель» обернулись фанатские выступления в Марселе во время и после матча между двумя командами, сообщила 17 мая пресс-служба УЕФА.

Напомним, финал Лиги Европы состоялся во французском Лионе накануне вечером. Он завершился победой испанского «Атлетико» над французским «Марселем» со счетом 3:0.

Подобный исход не устроил болельщиков французского клуба, и они принялись закидывать стадион зажженной пиротехникой и другими предметами. Кто-то из фанатов «Атлетико» развернул на трибунах расистский баннер.

Указанные нарушения будут рассмотрены дисциплинарным комитетом УЕФА 31 мая.

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