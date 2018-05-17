Туркмению и Кувейт приняли в Международную федерацию хоккея

Копенгаген, , 15:02 — REGNUM Членами Международной федерации хоккея (IIHF) стали еще две национальных федерации — Туркмении и Кувейта. Решение участников конгресса огласил 17 мая генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.

«Туркмения выполнила свои обязательства. Теперь она член IIHF и имеет один голос», — сказал глава международной федерации.

Он добавил, что в отношении Кувейта принято такое же решение. Представителей стран Лихнер поздравил с новым членством.

Напомним, сегодня в рамках Чемпионата мира по хоккею — 2018 в Копенгагене проходит конгресс IIHF. За принятие в состав двух национальных федераций участники конгресса проголосовали единогласно.

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