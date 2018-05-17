Четверг, 17 Мая 2018 года
16:26:09 МСК

Туркмению и Кувейт приняли в Международную федерацию хоккея

Спорт

Страны выполнили необходимые обязательства

Копенгаген, 17 мая 2018, 15:02 — REGNUM  Членами Международной федерации хоккея (IIHF) стали еще две национальных федерации — Туркмении и Кувейта. Решение участников конгресса огласил 17 мая генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.

«Туркмения выполнила свои обязательства. Теперь она член IIHF и имеет один голос», — сказал глава международной федерации.

Он добавил, что в отношении Кувейта принято такое же решение. Представителей стран Лихнер поздравил с новым членством.

Напомним, сегодня в рамках Чемпионата мира по хоккею — 2018 в Копенгагене проходит конгресс IIHF. За принятие в состав двух национальных федераций участники конгресса проголосовали единогласно.

Читайте также: Букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ЧМ-2018 по хоккею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить