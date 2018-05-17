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За проведение финала Лиги чемпионов Киев получит от УЕФА 100 тыс. евро

Спорт

Это компенсация за бесплатный проезд болельщиков

Киев, 17 мая 2018, 14:56 — REGNUM  УЕФА выделит 100 тыс. евро Киеву в качестве компенсации за бесплатный проезд фанатов на метро и общественном транспорте, заявил менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА 2018 года Сергей Хижняк, сообщает 17 мая «112 Украина».

По его словам, в Киеве 26 и 27 мая по билету на матч «Ливерпуль» — «Реал» можно будет бесплатно проехать в метро и на общественном транспорте. Чтобы компенсировать убытки, УЕФА предоставит киевской администрации 100 тыс. евро.

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Напомним, украинские власти ранее заявили, что не будут пускать на Украину тех фанатов, которые посещали российский Крым.

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