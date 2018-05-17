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Буффон рассказал о предложениях от других клубов

Спорт

Ранее сообщалось, что Буффон может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Турин, Италия, 17 мая 2018, 13:58 — REGNUM  Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, объявивший о завершении выступлений за туринский клуб, рассказал об интересе к нему со стороны других клубов. Он этом он заявил на пресс-конференции 17 мая, сообщает «Чемпионат».

"Для меня «Ювентус» — это семья, и для меня большая честь быть воспринятым как часть этой семьи. Я получил несколько очень интересных предложений. Но подождите до следующей недели. Если я продолжу, то это будет со стремлением достичь больших целей», — сказал Буффон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Буффон заявил о том, что покинет «Ювентус» после окончания сезона 2017/18.

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Кроме того, сообщалось, что 40-летний вратарь может продолжить карьеру в английском «Ливерпуле», главный тренер которого Юрген Клопп собирается уговорить Буффона не завершать карьеру.

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