Четверг, 17 Мая 2018 года
14:37:48 МСК

Буффон покинет «Ювентус» после окончания сезона

Спорт

Матч 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» станет для него последним в составе клуба

Турин, Италия, 17 мая 2018, 13:50 — REGNUM  Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон покинет клуб после окончания сезона. Об этом он объявил на специальной пресс-конференции, сообщает «Чемпионат».

Буффон подтвердил, что матч 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» станет для него последним в составе «Ювентуса».

"Это завершение замечательного путешествия, в котором мне посчастливилось быть с людьми, которые действительно заботились обо мне. Я чувствовал это день за днем, и из-за их любви я сражался и старался изо всех сил», — сказал Буффон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал единственным девятикратным чемпионом Италии в истории. В нынешнем сезоне «Ювентус» в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Голкипер «Ювентуса» Буффо​​​​н стал единственным 9-кратным чемпионом Италии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить