Буффон покинет «Ювентус» после окончания сезона

Турин, Италия, , 13:50 — REGNUM Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон покинет клуб после окончания сезона. Об этом он объявил на специальной пресс-конференции, сообщает «Чемпионат».

Буффон подтвердил, что матч 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» станет для него последним в составе «Ювентуса».

"Это завершение замечательного путешествия, в котором мне посчастливилось быть с людьми, которые действительно заботились обо мне. Я чувствовал это день за днем, и из-за их любви я сражался и старался изо всех сил», — сказал Буффон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал единственным девятикратным чемпионом Италии в истории. В нынешнем сезоне «Ювентус» в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Голкипер «Ювентуса» Буффо​​​​н стал единственным 9-кратным чемпионом Италии