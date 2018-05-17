Четверг, 17 Мая 2018 года
14:39:44 МСК

Российские гимнастки заняли весь пьедестал на гран-при в Израиле

Спорт

Золотую медаль выиграла Арина Аверина, набравшая 76,700 балла

Холон, Израиль, 17 мая 2018, 13:37 — REGNUM  На этапе Гран-при по художественной гимнастике, проходящем в израильском Холоне, российские гимнастки заняли весь пьедестал. Золотую медаль выиграла Арина Аверина, набравшая 76,700 балла.

Серебро завоевала Александра Солдатова, получившая за выступление оценку 75,750. Замкнула тройку призёров Екатерина Селезнёва с результатом 72,050.

Кроме того, российская команда, заняла первое место в групповом многоборье. Вторыми стали спортсменки из Украины, третьими — гимнастки из Израиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские гимнастки завоевали в первый день чемпионата мира четыре медали

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спортивная и художественная гимнастика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить