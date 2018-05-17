Российские гимнастки заняли весь пьедестал на гран-при в Израиле

Холон, Израиль, , 13:37 — REGNUM На этапе Гран-при по художественной гимнастике, проходящем в израильском Холоне, российские гимнастки заняли весь пьедестал. Золотую медаль выиграла Арина Аверина, набравшая 76,700 балла.

Серебро завоевала Александра Солдатова, получившая за выступление оценку 75,750. Замкнула тройку призёров Екатерина Селезнёва с результатом 72,050.

Кроме того, российская команда, заняла первое место в групповом многоборье. Вторыми стали спортсменки из Украины, третьими — гимнастки из Израиля.

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