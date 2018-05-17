Глава IBU Бессеберг вышел из совета учредителей WADA

Зальцбург, Австрия, , 13:27 — REGNUM Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг вышел из совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает портал Inside The Games.

Отмечается, что Бессеберга временно отстранили от исполнения обязанностей в IBU в связи с коррупционным расследованием. Из-за этого он перестал представлять в WADA Всемирную ассоциацию зимних олимпийских видов спорта (AIOWF).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бессеберг намерен покинуть пост президента Международного союза биатлонистов (IBU). в связи с расследованием использования допинга спортсменами, которое против главы IBU инициировала австрийская полиция.

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