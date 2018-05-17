Форвард СКА Шипачёв перешёл в московское «Динамо»

Москва, , 13:19 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Динамо» заключил контракт с нападающим Вадимом Шипачёвым. Об этом сообщается насайте клуба.

В сезоне 2017/18 Шипачёв выступал за санкт-петербургский СКА и сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил девять шайб и сделал 16 результативных передач.

Шипачёв является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, а также олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.

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