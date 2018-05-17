Футболист итальянской Серии А обвинён в употреблении допинга

Кальяри, Италия, , 11:53 — REGNUM Полузащитник итальянского клуба «Кальяри» бразилец Жоао Педро получил дисквалификацию на шесть месяцев за употребление допинга. Об этом сообщает Football Italia.

В марте 2018 года Педро был временно отстранен после того, как сдал две положительные допинг-пробы — 11 февраля и 17 февраля. У спортсмена обнаружили гидрохлоротиазид.

По словам бразильца, запрещённое вещество попало в его организм случайно — возможно, из-за ошибки врачей.

Дисциплинарный комитет изначально хотел дисквалифицировать Педро на четыре года, однако затем факт неумышленного попадания вещества в организм был подтверждён, поэтому спортсмена отстранили только на шесть месяцев.