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Футболист итальянской Серии А обвинён в употреблении допинга

Спорт

Бразилец Жоао Педро получил дисквалификацию на шесть месяцев

Кальяри, Италия, 17 мая 2018, 11:53 — REGNUM  Полузащитник итальянского клуба «Кальяри» бразилец Жоао Педро получил дисквалификацию на шесть месяцев за употребление допинга. Об этом сообщает Football Italia.

В марте 2018 года Педро был временно отстранен после того, как сдал две положительные допинг-пробы — 11 февраля и 17 февраля. У спортсмена обнаружили гидрохлоротиазид.

По словам бразильца, запрещённое вещество попало в его организм случайно — возможно, из-за ошибки врачей.

Дисциплинарный комитет изначально хотел дисквалифицировать Педро на четыре года, однако затем факт неумышленного попадания вещества в организм был подтверждён, поэтому спортсмена отстранили только на шесть месяцев.

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Футбол
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